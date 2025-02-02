«Интер» арендовал у «Ромы» Залевского с правом выкупа за 6−6,5 млн евро

«Интер» хочет, чтобы Залевски был в заявке уже на игру с «Миланом», назначенную на 2 февраля.
В этом сезоне Никола принял участие в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: inter.it.
«Нерадзурри» объявили о переходе крайнего полузащитника «Ромы» на правах аренды. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, у миланцев есть опция выкупа поляка за 6−6,5 млн евро.
«Интер» хочет, чтобы Залевски был в заявке уже на игру с «Миланом», назначенную на 2 февраля.
В этом сезоне Никола принял участие в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: inter.it.