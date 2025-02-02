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«Интер» арендовал у «Ромы» Залевского с правом выкупа за 6−6,5 млн евро

«Нерадзурри» объявили о переходе крайнего полузащитника «Ромы» на правах аренды. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, у миланцев есть опция выкупа поляка за 6−6,5 млн евро.

Источник: Спортс"

«Интер» хочет, чтобы Залевски был в заявке уже на игру с «Миланом», назначенную на 2 февраля.

В этом сезоне Никола принял участие в 12 матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: inter.it.