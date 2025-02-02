Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анчелотти о 0:1 с «Эспаньолом»: «Реал» контролировал игру, но они были хороши в переходных фазах и успешно оборонялись. Подловили нас и забили"

"Тяжелый, трудный матч. Кое-что у нас получалось, например, владение мячом, особенно во втором тайме. Также мы создавали моменты: отмененный гол, попадание в штангу, 20 ударов по воротам…

Источник: Sports

Мы контролировали игру, но «Эспаньол» был очень хорош в переходных фазах и успешно оборонялся. Они подловили нас и забили. Они сыграли так, как и хотели сыграть«, — сказал тренер “Реала”.