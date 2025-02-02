Селюк об уходе Гогуа из «Химок»: «Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке. Глупое заявление. Я по-любому перевел бы Седрика в другую команду»

«То, о чем уведомляет пресс-служба “Химок” — полная чушь. Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке. Другое дело, что я по-любому перевел бы Гогуа в другую команду. Если у меня футболист не играет в основном составе, он не сидит и не ждет зарплату, а переходит в другой клуб. Так произошло с Нене в “Торпедо”, когда мы расторгли по соглашению сторон — никаких проблем не было.