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Представитель ФИФА заявил, что организация продолжает плодотворное сотрудничество с РФС

Эльхан Мамедов присутствует на внеочередной конференции РФС.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает плодотворное сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) рассказал главный руководитель по работе с национальными ассоциациями Международной федерации футбола Эльхан Мамедов.

«Рад присутствовать на конференции РФС, хочу передать теплые пожелание от президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря, а также от представителей ФИФА, которые сотрудничали по чемпионату мира в 2018 году, — сказал Мамедов. — ФИФА и РФС плодотворно продолжают сотрудничество, внедряя различные виды программы».