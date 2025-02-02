Представитель ФИФА заявил, что организация продолжает плодотворное сотрудничество с РФС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает плодотворное сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) рассказал главный руководитель по работе с национальными ассоциациями Международной федерации футбола Эльхан Мамедов.
«Рад присутствовать на конференции РФС, хочу передать теплые пожелание от президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря, а также от представителей ФИФА, которые сотрудничали по чемпионату мира в 2018 году, — сказал Мамедов. — ФИФА и РФС плодотворно продолжают сотрудничество, внедряя различные виды программы».