В УЕФА назвали лучшим в Европе проект РФС «Футбол в школе»

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Проект Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе» является лучшим в Европе. Такое мнение на конференции РФС высказал директор отдела Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович.
«Вы можете гордиться разными инфраструктурными проектами и массовым футболом, особенно выделю “Футбол в школе”, это лучший проект в Европе, который УЕФА ставит в пример другим федерациям, — сказал Лакович. — Этот проект успешно реализуется в течение двух лет, уже покрывает 80 регионов, охватывает 4 тыс. школ, вовлечены 1,5 млн школьников по всей территории вашей замечательной страны».
«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. В прошлом учебном году в проекте участвовали 4 150 школ из 83 регионов, 1,5 млн школьников, из которых 709 тыс. детей — девочки.