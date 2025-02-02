Представитель УЕФА выразил надежду на возвращение российского спорта в европейскую семью

«Я надеюсь, что в течение этого года российский спорт и спортсмены, включая национальную сборную и клубы, наконец, возвратятся на свое прежнее место, где они были до этой ситуации. Они вернутся в европейскую спортивную семью, на пик европейской спорта», — сказал Лакович.