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Представитель УЕФА выразил надежду на возвращение российского спорта в европейскую семью

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Директор отдела Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович надеется на возвращение российских клубов в европейскую спортивную семью в этом году. Об этом он рассказал на конференции Российского футбольного союза (РФС).

«Я надеюсь, что в течение этого года российский спорт и спортсмены, включая национальную сборную и клубы, наконец, возвратятся на свое прежнее место, где они были до этой ситуации. Они вернутся в европейскую спортивную семью, на пик европейской спорта», — сказал Лакович.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.