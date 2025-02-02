В УЕФА сравнили спортивные санкции к Югославии в 1992 году с санкциями к России

«Представьте судьбу сербских и югославских футболистов в то время. Футболисты, которые представляли белградскую “Црвену Звезду”, в 1991 году выиграли Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок, официально стали лучшим футбольным клубом в Европе и мире. И вот лишь спустя год команду, которая вышла на чемпионат Европы 1992 года, грубо удалили из числа участников в связи с санкциями, наложенными за несколько дней до начала турнира, а сборная Дании, которой югославская команда дважды нанесла поражение, заменила Югославию и выиграла турнир», — сказал Лакович.