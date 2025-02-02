В УЕФА сравнили спортивные санкции к Югославии в 1992 году с санкциями к России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Санкции, наложенные на югославский футбол в 1992 году, схожи с ограничениями, с которыми столкнулся российский футбол в 2022 году. Об этом на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил директор отдела Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович.
УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) поддержали санкции, наложенные на Югославию резолюцией Совета безопасности ООН: национальную сборную страны и югославские клубы исключили из всех соревнований под эгидой этих футбольных организаций. Причиной санкций стали боевые действия, развернувшиеся в 1992 году на территории Боснии и Герцеговины — одной из республик, входивших в состав Югославии. Решение об исключении югославов с чемпионата Европы последовало за 12 дней до их первого матча на турнире.
«Представьте судьбу сербских и югославских футболистов в то время. Футболисты, которые представляли белградскую “Црвену Звезду”, в 1991 году выиграли Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок, официально стали лучшим футбольным клубом в Европе и мире. И вот лишь спустя год команду, которая вышла на чемпионат Европы 1992 года, грубо удалили из числа участников в связи с санкциями, наложенными за несколько дней до начала турнира, а сборная Дании, которой югославская команда дважды нанесла поражение, заменила Югославию и выиграла турнир», — сказал Лакович.
«Хочу подчеркнуть, что я один из немногих людей, кто понимает, что чувствуете вы и спортсмены. Ключевой принцип спорта — гарантия участия для всех, спорт должен объединять, быть полностью независимым. К сожалению, этот принцип был нарушен в 1992 году, то же происходит сейчас в отношении России и российских спортсменов», — добавил он.
В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.