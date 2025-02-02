Ткачев о Елесине: «Он как Роналду. В поездке у него свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим расписан: что и как есть, когда отдыхать»

"Саша Елесин внимателен к каждой детали. Он как Роналду. В поездку едет — у него с собой свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим у него расписан: что и как есть, когда отдыхать. Полная отдача на тренировках.
Саша — спортсмен элитного уровня«, — сказал нападающий “Трактора”.
У Елесина 1+7 очков в 45 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Елесин о безглютеновой диете: «В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было. Если у тебя нет проблем, зачем их искать?».
Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом».