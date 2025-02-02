Ткачев о Елесине: «Он как Роналду. В поездке у него свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим расписан: что и как есть, когда отдыхать»

"Саша Елесин внимателен к каждой детали. Он как Роналду. В поездку едет — у него с собой свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим у него расписан: что и как есть, когда отдыхать. Полная отдача на тренировках.