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Ткачев о Елесине: «Он как Роналду. В поездке у него свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим расписан: что и как есть, когда отдыхать»

Ткачев отметил профессионализм защитника «Локомотива».

Источник: Спортс"

"Саша Елесин внимателен к каждой детали. Он как Роналду. В поездку едет — у него с собой свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим у него расписан: что и как есть, когда отдыхать. Полная отдача на тренировках.

Саша — спортсмен элитного уровня«, — сказал нападающий “Трактора”.

У Елесина 1+7 очков в 45 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Елесин о безглютеновой диете: «В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было. Если у тебя нет проблем, зачем их искать?».

Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом».