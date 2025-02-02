Это честь и огромная радость, но также и большое давление. Они победители, и мы должны повышать свой уровень«, — сказал Тадео Альенде, арендованный у “Сельты”.
Новичок «Интер Майами» Альенде: «Быть партнером Месси, Суареса, Альбы и Бускетса — честь, но в то же время давление. Они победители, нужно повышать свой уровень»
"Я все время наблюдал за Месси по телевизору, и теперь стать его товарищем по команде — это что-то невероятное, как и с тремя другими [Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серджи Бускетсом].