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Новичок «Интер Майами» Альенде: «Быть партнером Месси, Суареса, Альбы и Бускетса — честь, но в то же время давление. Они победители, нужно повышать свой уровень»

"Я все время наблюдал за Месси по телевизору, и теперь стать его товарищем по команде — это что-то невероятное, как и с тремя другими [Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серджи Бускетсом].

Источник: Спортс"

Это честь и огромная радость, но также и большое давление. Они победители, и мы должны повышать свой уровень«, — сказал Тадео Альенде, арендованный у “Сельты”.