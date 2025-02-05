Фонте о возвращении Роналду в «Спортинг»: «Настоящая мечта для Португалии. Он поднял бы уровень лиги, привлек инвестиции, все зависит только от него»

«Для Португалии, для “Спортинга” и для всех фанатов футбола в нашей стране возвращение Криштиану было бы настоящей мечтой.
Он поднял бы уровень лиги, привлек больше денег, инвестиций… К сожалению, это не зависит от нас. Мы бы хотели видеть его здесь. Но все зависит только от него. Кто знает?
Только он может ответить на этот вопрос. Но для нас в Португалии его возвращение в «Спортинг» и в национальный чемпионат стало бы воплощением мечты. Какая бы это была потрясающая история! «- сказал защитник “Каза Пия” в интервью BoyleSports.