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Фонте о возвращении Роналду в «Спортинг»: «Настоящая мечта для Португалии. Он поднял бы уровень лиги, привлек инвестиции, все зависит только от него»

Роналду — воспитанник лиссабонского клуба. Он играл за основную команду клуба с 2002 по 2003 год, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед».
Источник: Спортс"

«Для Португалии, для “Спортинга” и для всех фанатов футбола в нашей стране возвращение Криштиану было бы настоящей мечтой.

Он поднял бы уровень лиги, привлек больше денег, инвестиций… К сожалению, это не зависит от нас. Мы бы хотели видеть его здесь. Но все зависит только от него. Кто знает?

Только он может ответить на этот вопрос. Но для нас в Португалии его возвращение в «Спортинг» и в национальный чемпионат стало бы воплощением мечты. Какая бы это была потрясающая история! «- сказал защитник “Каза Пия” в интервью BoyleSports.