Полицейский, которого футболистка «Челси» Керр назвала «тупым белым», чувствовал себя «униженным». Он заявил об этом в суде

Во время перекрестного допроса адвокат Керр Грейс Форбс отметила, что Ловелл сообщил о последствиях слов Керр лишь после изначального решения прокуратуры не выдвигать обвинения, хотя не упоминал об этом в своем первом заявлении. Он заявил, что инцидент травмировал его, лишь в декабре 2023 года, когда прокуратура запросила дополнительные доказательства — после этого Керр были предъявлены обвинения. Полицейский опроверг это, при этом отметив, что был «решительно настроен» преследовать Керр в уголовном порядке.