Полицейский, которого футболистка «Челси» Керр назвала «тупым белым», чувствовал себя «униженным». Он заявил об этом в суде

По словам прокурора, Керр вместе с футболисткой «Вест Хэма» Кристи Мевис пытались разбить окно во время поездки в такси рано утром. Водитель позвонил в полицию и отвез девушек в полицейский участок, где нападающая «Челси» сказала полицейскому Стивену Ловеллу: «Вы, ребята, гребаные тупые белые».
На суде Керр не признала вину ни по одному пункту обвинений.
Во время перекрестного допроса адвокат Керр Грейс Форбс отметила, что Ловелл сообщил о последствиях слов Керр лишь после изначального решения прокуратуры не выдвигать обвинения, хотя не упоминал об этом в своем первом заявлении. Он заявил, что инцидент травмировал его, лишь в декабре 2023 года, когда прокуратура запросила дополнительные доказательства — после этого Керр были предъявлены обвинения. Полицейский опроверг это, при этом отметив, что был «решительно настроен» преследовать Керр в уголовном порядке.
Отвечая на вопросы прокурора, Ловелл сказал присяжным, что почувствовал себя «расстроенным и униженным», когда его назвали «тупым».
— Как вы думаете, имеет ли ваша раса какое-либо отношение к происходящему?
— Нет. Наверное, упоминание о том, что я белый, расстроило меня.
— Не выдумали ли вы что-то, чтобы выдвинуть более серьезные обвинения?
— Нет, я этого не выдумывал, — сказал Ловелл.