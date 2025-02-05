Кимпембе сыграл за «ПСЖ» впервые с февраля 2023-го — в матче с «Ле-Маном» в Кубке. Защитник пропустил 709 дней из-за травм

Последний раз Кимпембе выходил на поле 709 дней назад — 26 февраля 2023 года в матче против «Марселя». Футболист почти полтора года восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия, а в августе 2024-го, уже после возвращения в общую группу «ПСЖ», вновь получил травму.