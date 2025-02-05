Мостовой о штрафе Дзюбы за интервью: «Артем определенно не обеднеет. Мы похожи открытостью в общении, таким людям непросто приходится после завершения карьеры»

По инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза.
"Не исключаю, что после такого решения футболисты могут менее охотно давать интервью. Хотя и за то, что не общаешься с журналистами, тоже можно получить.
Сумму комментировать не могу, комитет сам ее назначает, но Артем определенно не обеднеет. Мы с ним в один день родились, похожи с ним в том числе открытостью в общении.
Но я старше Артема, могу по своему опыту сказать, что таким людям непросто приходится после завершения карьеры«, — сказал экс-игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.