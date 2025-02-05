Сычев о том, что предложил Гильерме перейти в «Иртыш»: «Это Омск, у нас все серьезно. У него пока нет понимания, что такое играть в Сибири. Вопрос требует проработки»

У него пока нет понимания, что такое играть в Сибири. Он должен это понять для себя, а потом уже будет следующий этап, где мы поймем, насколько это реализуемо. Вопрос требует проработки, пока все на стадии обсуждения. Посмотрим, не испугает ли его игра в снегу.