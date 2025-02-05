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Сычев о том, что предложил Гильерме перейти в «Иртыш»: «Это Омск, у нас все серьезно. У него пока нет понимания, что такое играть в Сибири. Вопрос требует проработки»

В понедельник президент омского клуба написал в соцсети: «Гиля, ну как ты там? С футболом не завязал еще? Сидишь там в Москве, скучаешь? Может, к нам, в Сибирь? Ты же русский уже». Бывший вратарь «Локомотива» ответил: "Брат мой, с тобой я всегда готов.

В понедельник президент омского клуба написал в соцсети: «Гиля, ну как ты там? С футболом не завязал еще? Сидишь там в Москве, скучаешь? Может, к нам, в Сибирь? Ты же русский уже». Бывший вратарь «Локомотива» ответил: «Брат мой, с тобой я всегда готов. Поехали».

"Это Омск, поэтому у нас все серьезно. Такие предложения точно не ради шутки делаются. Вопрос только в том, как оно реализуется, я сейчас думаю над этим.

У него пока нет понимания, что такое играть в Сибири. Он должен это понять для себя, а потом уже будет следующий этап, где мы поймем, насколько это реализуемо. Вопрос требует проработки, пока все на стадии обсуждения. Посмотрим, не испугает ли его игра в снегу.

Мы с Гильерме постоянно на связи, встречаемся лично, в отпуске играли в падел, ходили вместе в зал. Он в хорошей физической форме, и это видно. Он следится за собой, поэтому в его профессионализме вообще не стоит сомневаться, у него огромнейший опыт", — сказал Сычев.