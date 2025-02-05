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Юран о фоле Тормены: «Я бы не выдержал и дал бы ему в голову, может. А что делать? Я этого не могу понять. Бестолковщина»

«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Источник: Спортс"

На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

"Я бы, может, не выдержал и дал бы в голову. А что остается делать? Я этого не могу понять. Это сборы, скоро возобновится чемпионат, молодой футболист. Бестолковщина.

Уверен, что тренеры предупреждали, что где‑то нужно сыграть сдержанно. Нельзя этого делать", — сказал российский тренер.

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