Юран о фоле Тормены: «Я бы не выдержал и дал бы ему в голову, может. А что делать? Я этого не могу понять. Бестолковщина»

На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
"Я бы, может, не выдержал и дал бы в голову. А что остается делать? Я этого не могу понять. Это сборы, скоро возобновится чемпионат, молодой футболист. Бестолковщина.
Уверен, что тренеры предупреждали, что где‑то нужно сыграть сдержанно. Нельзя этого делать", — сказал российский тренер.
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