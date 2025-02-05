Попов о штрафе Дзюбы за интервью: «Показательная порка, детский сад. Человек сказал правду, ничего преступного, зачем “Локомотив” начал этим заниматься? Это останется на их совести»

Может, корпоративная этика и должна существовать, но Артем не сказал ничего преступного. Не вижу смысла штрафовать Дзюбу, он никого не оскорблял, а просто рассказал о своем отношении к людям. До чего мы можем дойти, если будем штрафовать за высказывания отношения к людям? Это неконструктивно.