Попов о штрафе Дзюбы за интервью: «Показательная порка, детский сад. Человек сказал правду, ничего преступного, зачем “Локомотив” начал этим заниматься? Это останется на их совести»

"Штраф Дзюбе — показательная порка, детский сад. Для остальных футболистов это не будет иметь последствий. Для меня это несправедливо. Человек сказал правду, как было. Почему он должен скрывать? У Дзюбы есть право говорить правду.
Может, корпоративная этика и должна существовать, но Артем не сказал ничего преступного. Не вижу смысла штрафовать Дзюбу, он никого не оскорблял, а просто рассказал о своем отношении к людям. До чего мы можем дойти, если будем штрафовать за высказывания отношения к людям? Это неконструктивно.
Конечно, Дзюба и «Локомотив» могли сесть и договориться, но, видимо, они не смогли к этому прийти. Зачем «Локомотив» начал этим заниматься? Это останется на их совести«, — сказал экс-игрок “Рубина”.
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо».