Фердинанд о Роналду: «Он перенес футбол на другую планету, у него больше денег, чем у Бога, ему ничего не надо доказывать. Люди, считающие Криштиану эгоистом, далеки от истины, он хочет запомниться навечн

«Иногда людям нужно понимать — они смотрят на него и думают, что он, самый высокооплачиваемый, хорошо выглядящий парень, наверняка эгоист и тому подобное. Они далеки от истины. Он хочет, чтобы его помнили вечно. Он совершил не что иное, как великое достижение. Он изменил книгу рекордов в самых разных аспектах игры, он перенес ее на другую планету, в другую стратосферу. То, что он делает, его достижения, возраст и стабильность на протяжении стольких лет. Ему не нужно никому ничего доказывать. У него больше денег, чем у Бога. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой. У него больше всего голов. Он все еще хочет подняться получить этот дополнительный процент, чтобы стать лучшим. Он просто другой. Он создан другим», — сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью BBC.Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса’Роналду считает, что изменил футбол: “Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов”.