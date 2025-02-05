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Дмитрий Черышев: «Роналду еще точно поиграет на самом высоком уровне 2−3 года. Денис часто рассказывал про него, когда они играли в “Реале”. Это очень дисциплинированный и хороший человек»

"Футбольное долголетие Роналду — это профессионализм. Отношение к делу, любовь к футболу — о Криштиану можно сказать очень много красивых слов. Футбол — его хобби, любимое дело, которое еще и приносит большую прибыль.

Источник: Спортс"

"Футбольное долголетие Роналду — это профессионализм. Отношение к делу, любовь к футболу — о Криштиану можно сказать очень много красивых слов. Футбол — его хобби, любимое дело, которое еще и приносит большую прибыль. И Роналду относится к этому очень серьезно. Это говорит о нем как о человеке.

Я бы с удовольствием пожелал ему еще долгих футбольных лет. Криштиану уже перешел определенную грань, но года два-три он еще точно поиграет на самом высоком уровне. Его отношение и продлевает футбольную жизнь.

Денис очень часто рассказывал про Роналду, когда они вместе играли в «Реале». Это очень дисциплинированный и хороший человек. Про него только добрые слова", — сказал российский тренер.