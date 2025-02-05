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Морган о 40-летии Роналду: «Поздравляю величайшего футболиста в истории. Я бы и сейчас подписал его в “Арсенал”, но клуб предпочел Хавертца»

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии сегодня исполнилось 40 лет.
Источник: Спортс"

"Поздравляю с 40-летием величайшего футболиста в истории — человека, чья колоссальная трудовая этика и жажда голов и рекордов не ослабевают.

Меня до сих пор убивает, что он был очень близок к тому, чтобы стать игроком «Арсенала». Я бы и сейчас подписал его, чтобы он играл у нас на острие", — написал телеведущий и болельщик лондонского клуба.

На этот пост отреагировал один из подписчиков журналиста: «Пришло время привести Роналду в “Арсенал”, Пирс».

«Я пытался… Но “Арсенал” предпочел, чтобы на острие играл Хавертц», — ответил Морган.