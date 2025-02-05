Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»

У вас и посторонний человек для футбола тоже себя неплохо проявлял. Это Абаскаль! Все визжали, кричали: Абаскаль! Благодаря Мостовому хоть тут поняли, что такое футбол, что Абаскаль — посторонний человек. Бред, просто бред.