Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»

"Молодец, все правильно сделал. Деньги заработает, их сейчас всем не хватает он хороший тренер. Себя неплохо здесь проявил? Здесь себя многие неплохо проявляют, елки-палки!
У вас и посторонний человек для футбола тоже себя неплохо проявлял. Это Абаскаль! Все визжали, кричали: Абаскаль! Благодаря Мостовому хоть тут поняли, что такое футбол, что Абаскаль — посторонний человек. Бред, просто бред.
Поэтому все вот эти слова… Месси, Роналду не просто так говорят про футбольных людей, о том, что многие тренеры не понимают, что такое футбол«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России.
Роналду об идеальном тренере: «Он должен быть бывшим игроком — из 50 лучших 48 были футболистами. У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе».