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Александр Мостовой: «Месси, Роналду не просто так говорят, что многие тренеры не понимают футбол. Все визжали: Абаскаль! Благодаря мне поняли, что он посторонний человек»

Вчера стало известно о назначении бывшего главного тренера «Краснодара» в клуб из чемпионата ОАЭ.

Источник: Sports

"Молодец, все правильно сделал. Деньги заработает, их сейчас всем не хватает он хороший тренер. Себя неплохо здесь проявил? Здесь себя многие неплохо проявляют, елки-палки!

У вас и посторонний человек для футбола тоже себя неплохо проявлял. Это Абаскаль! Все визжали, кричали: Абаскаль! Благодаря Мостовому хоть тут поняли, что такое футбол, что Абаскаль — посторонний человек. Бред, просто бред.

Поэтому все вот эти слова… Месси, Роналду не просто так говорят про футбольных людей, о том, что многие тренеры не понимают, что такое футбол«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России.

Роналду об идеальном тренере: «Он должен быть бывшим игроком — из 50 лучших 48 были футболистами. У меня были очень плохие тренеры, которые нихера не понимают в футболе».