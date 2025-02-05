Месси хочет посетить Супербоул. Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс рад: «Он величайший в своей профессии и один из тех, на кого я могу равняться»

По сведениям USA Today, Месси, выступающий за «Интер Майами», хотел бы присутствовать на матче, но пока не уверен, что сможет, поскольку за день до этого проведет товарищеский матч в Гондурасе.
Махоумсу задали вопрос насчет возможного посещения игры известным аргентинцем.
"Он величайший в истории своей профессии. Было бы прекрасно, если бы такой человек присутствовал на трибунах. Я смогу показать себя и свой талант.
Я смотрел его матч, когда он приезжал в Канзас-Сити, кажется, в прошлом году. Он забил два гола. И вы видите величие, то величие, которое он демонстрирует каждый день.
Он один из тех, на кого я могу равняться и чьего уровня могу попытаться однажды достичь«, — сказал квотербек “Чифс”.
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