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«Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и сборная Португалии поздравили Роналду с 40-летием: «Легенда ??»

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии сегодня исполнилось 40 лет.

Источник: Sports.Ru

«Реал Мадрид» сердечно поздравляет тебя с 40-летием! Все мадридисты гордятся тобой, легенда, и тем, что ты значишь для истории нашего клуба. Желаем тебе прекрасного дня в кругу семьи и близких. С днем рождения! «- говорится в соцсети “Реала”.

«С днем рождения, Криштиану», — сказано в поздравлении от «Манчестер Юнайтед».

«С 40-летием, Криштиану!» — говорится в соцсети «Ювентуса».

«40-летие легенды мирового футбола! Лучший португальский игрок в истории и 1000000-й член нашей большой семьи! С днем рождения, Криштиану!» ?? — сказано в поздравлении «Спортинга».

Пресс-служба сборной Португалии также опубликовала поздравление Роналду: «Капитан! 40 лет чистой магии на поле!».

Изображение: x.com/realmadrid.

Роналду — 40! Что Криштиану делал в 15, 20, 25, 30 и 35 лет?