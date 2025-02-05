«Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и сборная Португалии поздравили Роналду с 40-летием: «Легенда ??»

«Реал Мадрид» сердечно поздравляет тебя с 40-летием! Все мадридисты гордятся тобой, легенда, и тем, что ты значишь для истории нашего клуба. Желаем тебе прекрасного дня в кругу семьи и близких. С днем рождения! «- говорится в соцсети “Реала”.