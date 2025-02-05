«Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и сборная Португалии поздравили Роналду с 40-летием: «Легенда ??»

«Реал Мадрид» сердечно поздравляет тебя с 40-летием! Все мадридисты гордятся тобой, легенда, и тем, что ты значишь для истории нашего клуба. Желаем тебе прекрасного дня в кругу семьи и близких. С днем рождения! «- говорится в соцсети “Реала”.
«С днем рождения, Криштиану», — сказано в поздравлении от «Манчестер Юнайтед».
«С 40-летием, Криштиану!» — говорится в соцсети «Ювентуса».
«40-летие легенды мирового футбола! Лучший португальский игрок в истории и 1000000-й член нашей большой семьи! С днем рождения, Криштиану!» ?? — сказано в поздравлении «Спортинга».
Пресс-служба сборной Португалии также опубликовала поздравление Роналду: «Капитан! 40 лет чистой магии на поле!».
Изображение: x.com/realmadrid.
Роналду — 40! Что Криштиану делал в 15, 20, 25, 30 и 35 лет?