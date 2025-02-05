Морган о том, что Роналду считает себя величайшим футболистом: «Статистика подтверждает это. Не было никого лучше Криштиану в плане трудовой этики, желания и голода»

"Что бы вы ни думали о спорах о том, является ли он величайшим, я считаю, что так оно и есть, как и сказал он сам. Я думаю, что статистика довольно точно подтверждает это утверждение, хотя другие могут назвать других игроков.