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Морган о том, что Роналду считает себя величайшим футболистом: «Статистика подтверждает это. Не было никого лучше Криштиану в плане трудовой этики, желания и голода»

"Что бы вы ни думали о спорах о том, является ли он величайшим, я считаю, что так оно и есть, как и сказал он сам. Я думаю, что статистика довольно точно подтверждает это утверждение, хотя другие могут назвать других игроков.
Источник: Спортс"

"Что бы вы ни думали о спорах о том, является ли он величайшим, я считаю, что так оно и есть, как и сказал он сам. Я думаю, что статистика довольно точно подтверждает это утверждение, хотя другие могут назвать других игроков.

Что бы вы о нем ни думали, мне кажется, что в плане трудовой этики, желания и голода никогда не было никого лучше Роналду«, — сказал телеведущий и болельщик “Арсенала”.

«Роналду сказал, что Месси — лучший игрок, которого он видел. А потом рассмеялся и добавил: “Себя же я не вижу”. Морган об отношении Криштиану к Лео.