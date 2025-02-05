Пепе: «Роналду почти всю ночь провел в больнице с моей семьей, когда Касильяс разбил мне голову. А я не заметил и узнал только из новостей»

Криш почти всю ночь провел со мной, с моей семьей. Ну, не со мной, а с моими родственниками, я был в палате все же. Но он был рядом, давал мне силы, и некоторые его комментарии показывают, насколько мы привязаны друг к другу«, — сказал бывший защитник “Реала”.