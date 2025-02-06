Миранчук о победе над «Интер Майами» Месси: «Мы обыграли команду со звездным игроком, это большое событие. В России все спрашивали: “Как?” Этот опыт навсегда останется в моем сердце»

— Это многое значило. Мы сделали большое дело, обыграли команду со звездным игроком. Так что это было большое событие. Думаю, тогда никто от нас этого не ожидал. Но именно за это мы и любим футбол, потому что никто не знает, чем закончится та или иная игра. В этом и заключается прелесть этого вида спорта.