Инфантино поздравил Роналду с 40-летием: «Ты продолжаешь вдохновлять миллионы людей, в том числе и меня, всегда стремиться к лучшему и ставить высокие цели. Надеюсь увидеть тебя на ЧМ»

Ты продолжаешь вдохновлять миллионы людей, в том числе и меня, всегда стремиться к лучшему и ставить высокие цели с потрясающим позитивным настроем и невероятной энергией. Спасибо за твой вклад в нашу игру, наслаждайся этим особенным днем, и я надеюсь увидеть тебя на чемпионате мира в следующем году ?" — написал президент ФИФА.