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Инфантино поздравил Роналду с 40-летием: «Ты продолжаешь вдохновлять миллионы людей, в том числе и меня, всегда стремиться к лучшему и ставить высокие цели. Надеюсь увидеть тебя на ЧМ»

5 февраля нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии исполнилось 40 лет.

Источник: Спортс"

"Дорогой Криштиану, поздравляю с днем рождения! Одного из величайших спортсменов, которых видел мир.

Настоящий посол футбола, ты подарил нам столько незабываемых моментов — голы, трофеи, страсть, стремление к победе, преданность делу, самоотдачу, а также то, что ты стал двукратным обладателем титула лучшего игрока мира по версии ФИФА ?!

Ты продолжаешь вдохновлять миллионы людей, в том числе и меня, всегда стремиться к лучшему и ставить высокие цели с потрясающим позитивным настроем и невероятной энергией. Спасибо за твой вклад в нашу игру, наслаждайся этим особенным днем, и я надеюсь увидеть тебя на чемпионате мира в следующем году ?" — написал президент ФИФА.