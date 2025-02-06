Победный гол «Реала» «Леганесу» на 93-й забил 20-летний Гонсало Гарсия. Он не играл за основу с 2023-го

На третьей добавленной минуте 20-летний футболист головой замкнул навес Браима Диаса — 3:2.
До этого Гарсия Торрес в последний раз появлялся на поле в составе основной команды мадридцев в декабре 2023 года.
Полузащитник вышел на замену на 82-й минуте игры с «Леганесом» в четвертьфинале Кубка Испании.
На третьей добавленной минуте 20-летний футболист головой замкнул навес Браима Диаса — 3:2.
До этого Гарсия Торрес в последний раз появлялся на поле в составе основной команды мадридцев в декабре 2023 года.