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«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании 2 раза за 3 года. В 2023-м клуб взял титул

Сегодня команда Карло Анчелотти одержала победу над «Леганесом» в ¼ финала турнира — 3:2.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне мадридский клуб вылетел из Кубка Испании на стадии ⅛ финала, уступив «Атлетико» (2:4). В сезоне-2022/23 «сливочные» стали обладателями трофея.

Всего на счету «Реала» 20 побед в этом соревновании.