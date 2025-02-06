«Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании 2 раза за 3 года. В 2023-м клуб взял титул

В прошлом сезоне мадридский клуб вылетел из Кубка Испании на стадии ⅛ финала, уступив «Атлетико» (2:4). В сезоне-2022/23 «сливочные» стали обладателями трофея.
Всего на счету «Реала» 20 побед в этом соревновании.
Сегодня команда Карло Анчелотти одержала победу над «Леганесом» в ¼ финала турнира — 3:2.
В прошлом сезоне мадридский клуб вылетел из Кубка Испании на стадии ⅛ финала, уступив «Атлетико» (2:4). В сезоне-2022/23 «сливочные» стали обладателями трофея.
Всего на счету «Реала» 20 побед в этом соревновании.