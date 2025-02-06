«Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей, уступив лишь «Эспаньолу»

Начиная с 16 января действующие чемпионы страны одержали шесть побед в семи матчах. Единственное поражение — от «Эспаньола» (0:1) 1 февраля.
Далее «Реал» встретится с «Атлетико» (8 февраля) и «Манчестер Сити» (11 февраля).
Сегодня мадридцы одолели «Леганес» (3:2) в четвертьфинале Кубка Испании благодаря голу в добавленное время.
Начиная с 16 января действующие чемпионы страны одержали шесть побед в семи матчах. Единственное поражение — от «Эспаньола» (0:1) 1 февраля.
Далее «Реал» встретится с «Атлетико» (8 февраля) и «Манчестер Сити» (11 февраля).