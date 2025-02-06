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Артета о вылете из Кубка лиги от «Ньюкасла»: «Арсенал» устал физически и эмоционально. Придется принять это. Будет болезненно, но мы должны смотреть вперед"

Лондонский клуб потерпел два поражения от «Ньюкасла» в полуфинале турнира (0:2, 0:2).

"У нас было много ожиданий, мы верили, что сможем отыграться. Игра началась с гола в первой атаке, но его не засчитали. У нас было два момента, мы не реализовали их, и ход игры изменился.

Мы устали физически, мы провели очень много матчей. Эмоционально тоже. Эта игра была не из тех, когда мы в концовке верим, что сможем добиться [положительного результата].

Придется принять это. Мы знали, что задача будет сложной, учитывая результат первой игры. Поначалу это будет болезненно, но мы должны смотреть вперед".

О замене Мартинелли.

«Он что-то почувствовал в первом тайме. Нам нужно будет оценить это», — сказал Артета.