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Миранчук об «Атланте»: «Почувствовал по-настоящему теплый прием с первого дня. Город мне очень нравится — он зеленый, естественный»

Российский полузащитник присоединился к клубу МЛС «Атланта Юнайтед» в июле 2024 года.

Источник: Sports

— Я хотел спросить: как тебе Атланта? Город, болельщики и все такое?

— С первого дня я почувствовал по-настоящему теплый прием. Что касается города, то он мне очень нравится. Он такой зеленый, такой естественный и все такое прочее.

Стадион говорит сам за себя. Это один из лучших стадионов, один из самых больших. Здесь собираются 35−40 тысяч болельщиков, независимо от того, что за матч. Они всегда приходят поддержать тебя.

-Ты также говорил, что тебе нравится музыка в Атланте?

— Это хороший город для музыки. Мне нравятся Gunna, Da Baby, Young Thug и Future, — сказал Миранчук.