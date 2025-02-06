«У “Динамо” один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с “Зенитом”. Шунин о бело-голубых

Да, у «Динамо» не все стабильно — последний чемпионат это доказал. Сейчас есть сильный соперник — «Краснодар», клуб, который ментально готов к чемпионству. У Галицкого отличная команда, которая несколько сезонов была близка к первому месту, стабильно в тройке-четверке. Планку футболисты держат высокую. Уверен, если бы не такая сложная логистика, соперникам «Краснодара» было бы еще сложнее«, — сказал бывший вратарь “Динамо”.