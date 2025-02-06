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«У “Динамо” один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с “Зенитом”. Шунин о бело-голубых

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место.

Источник: Спортс"

"Любые медали — это всегда плюс. Последний сезон оказался драматичным для нашего клуба: мы могли стать чемпионами, но не получилось. Как минимум улучшить позиции и занять второе место или так же быть в тройке будет хорошим результатом. Если немного повезет, то чемпионство станет большой радостью для всех болельщиков.

Я уже говорил, что на обучении в академии РФС много специалистов из «Динамо». Я вижу, что клуб прогрессирует — последние годы стабильно занимает высокие места. У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с «Зенитом».

Да, у «Динамо» не все стабильно — последний чемпионат это доказал. Сейчас есть сильный соперник — «Краснодар», клуб, который ментально готов к чемпионству. У Галицкого отличная команда, которая несколько сезонов была близка к первому месту, стабильно в тройке-четверке. Планку футболисты держат высокую. Уверен, если бы не такая сложная логистика, соперникам «Краснодара» было бы еще сложнее«, — сказал бывший вратарь “Динамо”.