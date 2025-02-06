Российский футболист Иван Игнатьев перешел в алжирский клуб «Кабилия»

ТАСС, 6 февраля. Российский нападающий Иван Игнатьев подписал контракт с алжирским футбольным клубом «Кабилия». Об этом сообщает пресс-служба команды.
О сроках контракта с Игнатьевым не сообщается.
Игнатьеву 26 лет, с июня 2024 года он выступал за армянский «Урарту». Футболист является воспитанником «Краснодара», за основную команду которого он выступал с 2016-го по 2019 год, также он был игроком казанского «Рубина», самарских «Крыльев Советов», московского «Локомотива», «Сочи» и сербского «Железничара».
«Кабилия» является рекордсменом по числу побед в чемпионате Алжира, команда из города Тизи-Узу выигрывала турнир 14 раз, пять раз клуб побеждал в Кубке Алжира. В 1981 и 1990 годах команда становилась победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола. После 15 туров текущего чемпионов «Кабилия» набрала 25 очков и занимает четвертое место.