Российский футболист Иван Игнатьев перешел в алжирский клуб «Кабилия»

Игнатьеву 26 лет, с июня 2024 года он выступал за армянский «Урарту». Футболист является воспитанником «Краснодара», за основную команду которого он выступал с 2016-го по 2019 год, также он был игроком казанского «Рубина», самарских «Крыльев Советов», московского «Локомотива», «Сочи» и сербского «Железничара».