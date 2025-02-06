Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»

«Криштиану — человек-легенда, эпоха мирового масштаба в современном мире футбола. Он сделал себя сам. Его трудолюбие, работоспособность и демонстрация совершенной игры говорят о его высочайшем профессионализме. Сегодня он находится в мною любимой стране, защищая цвета прекрасного клуба “Аль-Наср”. Приносит большой вклад в успехи клуба.