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Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»

Накануне португальцу исполнилось 40 лет.

Источник: Sports.Ru

«Криштиану — человек-легенда, эпоха мирового масштаба в современном мире футбола. Он сделал себя сам. Его трудолюбие, работоспособность и демонстрация совершенной игры говорят о его высочайшем профессионализме. Сегодня он находится в мною любимой стране, защищая цвета прекрасного клуба “Аль-Наср”. Приносит большой вклад в успехи клуба.

Вспоминая матчи Лиги чемпионов 2012 года, могу сказать: слава богу, что мне довелось встретиться с таким потрясающим футболистом. Ради таких жизненных моментов стоит жить и работать не покладая рук.

Оставайтесь всегда в форме, Криштиану, и радуйте нас своей фантастической игрой как можно дольше", — сказал бывший вратарь ЦСКА.