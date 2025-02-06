Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»

Когда ты готовишь план на матч, нужно отделить те два процента фанатского восторга, когда ты пишешь его имя на доске. Но на самом деле, наша цель — выигрывать матчи, а моя — противостоять лучшим в мире. Так что в момент игры главное — сосредоточиться, мыслить логично, строить стратегию. А когда потом получаешь результат, конечно, радуешься, потому что понимаешь, что сражался против человека, который уже вписан в историю футбола.