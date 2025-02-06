Депутат Журова о госнаграде Овечкину за рекорд по голам в НХЛ: «По закону — точно нет, но есть пункт “за выдающиеся успехи”. Когда футболистам дали ЗМС, сколько было споров»

Двоякая история, потому что есть люди, которые будут против, есть те, кто говорит, что Овечкин вообще не должен там играть. К сожалению, мне и такие комментарии пишут, считают, что те, кто за него болеет — не патриоты. Будут нас тут делить на патриотов и не патриотов.