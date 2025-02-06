Экс-игрок «Болтона» Хант о дебюте Роналду в АПЛ: «Единственный способ остановить его — фолы. Я дважды жестко ударил его, а он вставал и подмигивал, словно говоря: это все, на что ты спос

Он был правшой, поэтому я старался загонять его под левую ногу. Единственный шанс против такого игрока — направлять его туда, где есть подстраховка. У нас было три полузащитника против двух у «Юнайтед», так что я всегда искал помощи у партнеров. Один на один его остановить почти невозможно", — сказал Хант.