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Экс-игрок «Болтона» Хант о дебюте Роналду в АПЛ: «Единственный способ остановить его — фолы. Я дважды жестко ударил его, а он вставал и подмигивал, словно говоря: это все, на что ты спос

Первый матч 18-летнего Роналду в АПЛ состоялся в августе 2003 года в игре с «Болтоном». Вингер «МЮ» вышел на замену во втором тайме, на поле ему противостоял Никки Хант, занимавший позицию правого защитника.
Источник: Спортс"

Первый матч 18-летнего Роналду в АПЛ состоялся в августе 2003 года в игре с «Болтоном». Вингер «МЮ» вышел на замену во втором тайме, на поле ему противостоял Никки Хант, занимавший позицию правого защитника. «МЮ» победил со счетом 4:0.

«Дебютировать на “Олд Траффорд” — это мечта. Тогда ходили разговоры об этом вундеркинде, которого подписали “Манчестер Юнайтед” и Алекс Фергюсон. Он вышел при счете 1:0, а дальше, как говорится, — уже история.

Единственный способ остановить его — это фолы. Я дважды жестко ударил его в первые пять минут, но он просто вставал и продолжал играть. Мне предстояли очень тяжелые 25 минут. Когда ты бьешь кого-то со всей силы, а он просто поднимается и подмигивает тебе, словно говоря: это все, на что ты способен?

Он был правшой, поэтому я старался загонять его под левую ногу. Единственный шанс против такого игрока — направлять его туда, где есть подстраховка. У нас было три полузащитника против двух у «Юнайтед», так что я всегда искал помощи у партнеров. Один на один его остановить почти невозможно", — сказал Хант.