Пепе о Роналду в ранние годы: «В “Спортинге” перед 2-й тренировкой был час отдыха. Слышу, хлопает дверь, день, второй, выглядываю — он выходит из комнаты, ест грушу и говорит: “Я в

В первый день у нас была тренировка утром, потом обед, а после обеда был час отдыха перед второй тренировкой. Она начиналась в четыре или пять часов, и где-то в два с половиной я постоянно слышал, как хлопает дверь. Один день, второй… На третий день я решил посмотреть, что происходит. Выглядываю — а он выходит из комнаты, ест грушу и говорит: «Я в зал, пойдешь со мной?» [смеется]. А я такой: «Что?..».