Булыкин о Роналду: «Все футболисты плакали, очень тяжело играть против него. Соглашусь, что он лучший атлет футбола — все хотят быть похожими на него скоростью, дриблингом и игрой головой»

Поздравляю его с днем рождения. Мне приходилось играть против него на футбольном поле, и все футболисты, которые играли с ним, плакали, потому что он быстро бегал, имел хороший удар и великолепный дриблинг. Против него очень тяжело играть«, — сказал экс-нападающий “Локомотива”, “Динамо”, “Байера”, “Аякса” и других клубов.