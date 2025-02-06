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«Роналду — самый сильный футболист, против которого я играл. Мхитарян — самый сильный партнер по команде». Березовский о футболистах

"Криштиану Роналду — это самый сильный футболист, против которого я играл. Также могу выделить бывшего нападающего сборной Испании Рауля и бывшего полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана.

Источник: Спортс"

А самым сильным партнером по команде назову Генриха Мхитаряна. Хотя я люблю и уважаю всех игроков, с которыми выступал«, — сказал бывший вратарь “Зенита”, “Динамо” и сборной Армении Березовский.