А самым сильным партнером по команде назову Генриха Мхитаряна. Хотя я люблю и уважаю всех игроков, с которыми выступал«, — сказал бывший вратарь “Зенита”, “Динамо” и сборной Армении Березовский.
«Роналду — самый сильный футболист, против которого я играл. Мхитарян — самый сильный партнер по команде». Березовский о футболистах
"Криштиану Роналду — это самый сильный футболист, против которого я играл. Также могу выделить бывшего нападающего сборной Испании Рауля и бывшего полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана.