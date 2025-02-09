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Экс-судья Барренечеа Монтеро о наступе Тчуамени на ногу Лино: «Контакт был, но я бы не назначил пенальти. Мяч уже прошел мимо, у них не было возможности сыграть в него»

Команда Диего Симеоне на выезде сыграла вничью с «Реалом» в 23-м туре Ла Лиги (1:1).

Источник: Спортс"

На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.

"Контакт был, но я бы не стал назначать пенальти. Несмотря на то, что был контакт, мяч уже прошел мимо. У них не было возможности сыграть в него. Они не боролись за него.

Это слишком строгое наказание, я бы не стал его назначать", — сказал бывший судья Сесар Барренечеа Монтеро.

ТВ «Реала» о пенальти «Атлетико»: «Грязная лига Негрейры. Ничего не было, это Лино искал контакт с Тчуамени».

Пенальти в ворота «Реала» в дерби с «Атлетико» назначен верно, считает экс-судья Итурральде: «Если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это 11-метровый».