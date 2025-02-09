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Симеоне об 1:1 с «Реалом»: «Атлетико» не хватало самообладания, мы действовали не так четко, как в других матчах. Обе команды думали, что могли бы добиться большего"

Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1.

Источник: Спортс"

"Мы провели хороший первый тайм, но возле ворот соперника нам не хватало самообладания, чтобы сыграть лучше. Второй тайм начался с их гола, перекладины и более высокой интенсивности с их стороны. У Джулиано [Симеоне] были моменты, еще два — у Льоренте, и все закончилось ничьей, хотя обе команды думали, что могли бы добиться большего.

Я думаю, мы могли бы лучше действовать в важных ситуациях вблизи штрафной, мы действовали не так четко, как в других матчах. Во втором тайме у нас было несколько контратак, в которых мы могли бы действовать лучше.

Я думал, что были ситуации, в которых можно было действовать лучше, но мы не смогли. У нас было ощущение, что мы могли бы добиться чего-то большего", — сказал Симеоне.