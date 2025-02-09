Симеоне об 1:1 с «Реалом»: «Атлетико» не хватало самообладания, мы действовали не так четко, как в других матчах. Обе команды думали, что могли бы добиться большего"

"Мы провели хороший первый тайм, но возле ворот соперника нам не хватало самообладания, чтобы сыграть лучше. Второй тайм начался с их гола, перекладины и более высокой интенсивности с их стороны. У Джулиано [Симеоне] были моменты, еще два — у Льоренте, и все закончилось ничьей, хотя обе команды думали, что могли бы добиться большего.