Анчелотти об 1:1 с «Атлетико»: «Команда расстроена, потому что считает, что заслуживала победы. “Реал” полностью контролировал игру во 2-м тайме. Не помню моментов у наших ворот, кроме пенал

Второй тайм прошел хорошо, команда расстроена, потому что считает, что заслуживала победы. Мы были близки к победе, но мы должны быть рады, мы по-прежнему лидируем в таблице после напряженной недели, и теперь нам предстоит более спокойная часть недели до вторника.