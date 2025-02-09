Аршавин о лицензии помощника главного тренера в РПЛ: «Пригодится ли — будем смотреть. Пока об этом не думаю, работаю в другой сфере»

Пригодится ли — будем смотреть, если я когда-нибудь буду тренером. Не сказать, что что-то суперновое. Может быть, какие-то нюансы сказали, особенно тренеры по физической подготовке, это было самое сложное для нас, я думаю. Я был одним из первых по портфолио и домашним заданиям, потому что я один из первых этим занялся, понимал: если сразу не займусь, то потом не успею.