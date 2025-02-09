Трушков об РПЛ: «Спартак» выиграет, надеюсь. Это темная лошадка. Не знаешь, чего ждать от них. То серия поражений, то побед"

— Наверное, Месси. Мне нравится «Барселона» сама по себе, раньше всегда за нее болел.
Противостояние было — у них (У «Реала» — Спортс«“) Роналду, у нас Месси. Это, конечно, просто потрясающе было смотреть. Сейчас уже как будто не то стало с их уходом.
— Руслан Исхаков супертехничный, его можно сравнить с Месси?
— Хоккейный Месси? Возможно, да. Быстрые руки, да и бросок хороший.
— У «Зенита» шесть чемпионств подряд. Наверное, хочется чего-то нового?
— Надеюсь, «Спартак» выиграет.
— Они как раз подписали игрока из чемпионата Греции за 20 млн, Ливая Гарсию. Поможет ли этот мастер и что думаешь в целом про «Спартак»?
— «Спартак» — темная лошадка. Не знаешь, чего ждать от них. То серия поражений, то серия побед.
Я помню тот момент, когда «Спартак» стал чемпионом. Все радовались, все были на ушах. Дай бог, чтобы наконец то порадовать болельщиков. Они это заслужили, — сказал вратарь «Лады» Александр Трушков.