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Трушков об РПЛ: «Спартак» выиграет, надеюсь. Это темная лошадка. Не знаешь, чего ждать от них. То серия поражений, то побед"

— Банальный вопрос по футболу — кто из звезд больше импонирует?
Источник: Спортс"

— Наверное, Месси. Мне нравится «Барселона» сама по себе, раньше всегда за нее болел.

Противостояние было — у них (У «Реала» — Спортс«“) Роналду, у нас Месси. Это, конечно, просто потрясающе было смотреть. Сейчас уже как будто не то стало с их уходом.

— Руслан Исхаков супертехничный, его можно сравнить с Месси?

— Хоккейный Месси? Возможно, да. Быстрые руки, да и бросок хороший.

— У «Зенита» шесть чемпионств подряд. Наверное, хочется чего-то нового?

— Надеюсь, «Спартак» выиграет.

— Они как раз подписали игрока из чемпионата Греции за 20 млн, Ливая Гарсию. Поможет ли этот мастер и что думаешь в целом про «Спартак»?

— «Спартак» — темная лошадка. Не знаешь, чего ждать от них. То серия поражений, то серия побед.

Я помню тот момент, когда «Спартак» стал чемпионом. Все радовались, все были на ушах. Дай бог, чтобы наконец то порадовать болельщиков. Они это заслужили, — сказал вратарь «Лады» Александр Трушков.