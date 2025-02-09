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Уго Гатти: «Месси хорош, соперничество с Роналду шло на равных, но он не лучший. Как не был он лучшим и на ЧМ-2022 — без Эми Мартинеса Аргентина не победила бы»

"Я не критикую Лео, я говорю, что он хорош, но не лучший из тех, кого я видел. Я говорил и продолжу это говорить. Если говорить о недавнем времени, он играл очень хорошо, у них с Роналду было равное соперничество.

Источник: Спортс"

"Я не критикую Лео, я говорю, что он хорош, но не лучший из тех, кого я видел. Я говорил и продолжу это говорить. Если говорить о недавнем времени, он играл очень хорошо, у них с Роналду было равное соперничество. Но он не лучший.

То же касается разговоров о том, что Месси был самым важным игроком на ЧМ. Аргентина выиграла чемпионат благодаря Эмилиано Мартинесу. Без него победы не было бы. Такова реальность.

Люди хотят слышать, как кто-то проговаривает их мысли, но я говорю о том, что сам видел и чувствую. Вот почему меня обсуждают и считают безумцем", — заявил экс-вратарь сборной Аргентины.