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Гафин о 3 поражениях «Динамо»: «Результат тревожный, надеюсь, это всех встряхнет. Есть много ситуаций, когда команда всех разносила в предсезонке и потом разваливалась»

Команда под руководством Марцела Лички проиграла все три матча на турнире с общим счетом 0:6.
Источник: Спортс"

— Ни одного гола забитого, ни одной победы. Насколько это имеет значение в разгар подготовки ко второй части чемпионата?

— То, что у нас нет ни одной победы и ни одного гола, — это, безусловно, результат тревожный и негативный. А если искать позитив, то, я надеюсь, такой результат всех встряхнет.

И в заключительную часть нашей предсезонной работы тренерский штаб и футболисты войдут максимально сосредоточенными на достижении результата. Это — во‑первых.

А во‑вторых, история знает много ситуаций, когда какая‑то команда всех разносила в предсезонке и потом разваливалась в сезоне.

На данный момент, повторю, здесь на турнире мы услышали тревожные звонки, из которых надо делать выводы, — сказал председатель совета директоров «Динамо».