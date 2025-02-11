Гафин о 3 поражениях «Динамо»: «Результат тревожный, надеюсь, это всех встряхнет. Есть много ситуаций, когда команда всех разносила в предсезонке и потом разваливалась»

— Ни одного гола забитого, ни одной победы. Насколько это имеет значение в разгар подготовки ко второй части чемпионата?
— То, что у нас нет ни одной победы и ни одного гола, — это, безусловно, результат тревожный и негативный. А если искать позитив, то, я надеюсь, такой результат всех встряхнет.
И в заключительную часть нашей предсезонной работы тренерский штаб и футболисты войдут максимально сосредоточенными на достижении результата. Это — во‑первых.
А во‑вторых, история знает много ситуаций, когда какая‑то команда всех разносила в предсезонке и потом разваливалась в сезоне.
На данный момент, повторю, здесь на турнире мы услышали тревожные звонки, из которых надо делать выводы, — сказал председатель совета директоров «Динамо».