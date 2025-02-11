Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Kick It Out: «Уровень абьюза в футболе стал критическим. Четверть болельщиц не чувствует себя в безопасности на матчах, 52% сталкивались с сексизмом на стадионе»

Самюэль Окафор прокомментировал расистские и сексистские оскорбления в адрес футболистки «Ман Сити» Хадиджи Шоу после поражения от «Арсенала».
Источник: Спортс"

"Уровень абьюза в современном футболе достиг критической отметки. Это просто шокирует, и это лишь один из множества примеров, которые мы видим как в интернете, так и на стадионах. Подобные сообщения поступают нам каждую неделю.

Этот год станет поворотным для проведения реальных изменений в игре с точки зрения дискриминации и недостатка разнообразия. Если футбол сможет по-настоящему использовать этот момент, он может измениться. Это огромная возможность сделать его более инклюзивным местом, где люди смогут чувствовать себя частью команды и процветать. Футболисты тоже живые люди, и насилие, с которым они сталкиваются, совершенно неприемлемо.

Мы провели исследование с участием 1500 болельщиц, и каждая четвертая по-прежнему не чувствует себя в безопасности, посещая матчи. 52% сказали, что сталкивались с сексизмом на стадионе. Итак, предстоит проделать огромную культурную работу, чтобы сделать игру более инклюзивной", — сказал Окафор.