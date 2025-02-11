Глава Kick It Out: «Уровень абьюза в футболе стал критическим. Четверть болельщиц не чувствует себя в безопасности на матчах, 52% сталкивались с сексизмом на стадионе»

Этот год станет поворотным для проведения реальных изменений в игре с точки зрения дискриминации и недостатка разнообразия. Если футбол сможет по-настоящему использовать этот момент, он может измениться. Это огромная возможность сделать его более инклюзивным местом, где люди смогут чувствовать себя частью команды и процветать. Футболисты тоже живые люди, и насилие, с которым они сталкиваются, совершенно неприемлемо.