Индзаги про 2:1 с «Фиорентиной»: «Интер» сохранял ясность ума, несмотря на тяжелое поражение. Мы провели отличный матч — статистика это подтверждает"

"Вместе мы выиграли важный матч. Болельщики также поддержали нас в этом сложном испытании.
В последние дни мы постарались восстановиться, работать и не обращать внимания на то, что о нас говорили. Ребята придали мне решимости. Было непросто, потому что «Фиорентина» оборонялась низко, а в четверг они сенсационно наказали нас.
Сегодня, когда мы повели в счете, они реализовали пенальти. Затем, после второго гола, мы были осторожны на контратаках, в которых они были очень хороши.
Мы прошли превосходный путь. У нас было выдающееся выступление в Лиге чемпионов. В чемпионате мы идем хорошо, как и другие команды. Сегодня мы провели отличный матч, статистика это подтверждает. Команда сохраняла ясность ума, несмотря на тяжелое поражение«, — сказал главный тренер “Интера” в интервью DAZN.