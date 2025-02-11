Хавбек «Факела» Мертенс: «Промес стал легендой РПЛ, его карьера в России мотивирует меня играть лучше. Был шокирован новостями о нем. Все будет хорошо, надеюсь»

И конечно его карьера в России мотивирует меня играть лучше. Но также я слышал и о событиях вне футбола, которые с ним связаны. Читал новости, в Нидерландах об этом писали. Но мне сложно давать какую‑то оценку всей ситуации и что‑то говорить по этой теме. Ведь мы тоже, как и вы, все узнаем из новостей.